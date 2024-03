Mota-Engil, SGPS, S.A. est un groupe organisé autour de 6 secteurs d'activité : - Ingénierie et Construction : Mota-Engil, SGPS, S.A. a développé des projets de construction dans une cinquantaine de pays et est présent sur trois continents (Europe, Afrique et Amérique latine) où il a affirmé sa compétence technique et sa réputation, excellant dans la construction de diverses infrastructures telles que routes, autoroutes, aéroports, ports, barrages et chemins de fer ; - Services Industriels d'Ingénierie: le groupe capitalise sa présence et son expérience reconnues depuis 1998, avec une capacité avérée à opérer sur de nombreux marchés, concrétisée par des contrats à moyen terme compris entre trois et huit ans ; - Environnement : Mota-Engil, SGPS, S.A. a débuté ses activités dans le secteur de l'environnement au Portugal en 1995, par l'intermédiaire de la société SUMA dans le segment de la gestion et de la collecte des déchets urbains, et a ajouté ses compétences à celles de la société EGF, une entreprise leader dans le traitement et la valorisation des déchets. Au niveau international, Mota-Engil développe de plus en plus ses activités dans ce secteur, dans des marchés comme l'Angola, le Mozambique, le Cap Vert, le Brésil, Oman et la Côte d'Ivoire ; - Mota-Engil Capital : unité commerciale dont l'objectif est d'optimiser la création de valeur en faveur du Groupe par une diversification des investissements, tout ceci soutenu par une gestion intégrée d'un ensemble de biens et de projets complémentaires aux segments de l'Ingénierie, de la Construction et de l'Environnement. - Mota-Engil Mext : unité responsable de domaines différenciés tels que l'Immobilier, la Production agroforestière et l'Énergie. Elle vise également à renforcer l'investissement dans l'innovation et à être un accélérateur de la transformation globale ; - Concessions : Mota-Engil, SGPS, S.A. exploite, par l'intermédiaire de Lineas et de ses filiales, un réseau d'environ 2.500 km de routes et d'autoroutes, dont les deux ponts de la ville de Lisbonne. L'activité s'étend aux marchés internationaux, principalement en Amérique latine.

Secteur Construction et ingénierie