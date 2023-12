Natera, Inc. est une société de diagnostic qui se concentre sur le développement et la commercialisation de services de tests moléculaires, appliquant sa technologie dans les domaines de la santé des femmes, de l'oncologie et de la santé des organes. Sa technologie d'acide désoxyribonucléique acellulaire (cfDNA) combine ses tests moléculaires, qui mesurent de manière fiable de nombreuses régions informatives du génome à partir d'échantillons aussi petits qu'une seule cellule. Les produits proposés par la société comprennent Panorama Non-Invasive Prenatal Test (NIPT), Vistara, Horizon Carrier Screening (HCS), Spectrum Preimplantation Genetics, Anora Miscarriage Test (Anora) et Prospera. La société propose également Constellation, une plateforme logicielle basée sur le cloud qui permet aux clients laboratoires d'accéder via le cloud aux algorithmes et à la bio-informatique de la société afin de valider et de lancer des tests basés sur la technologie de la société. Son NIPT permet de dépister les anomalies chromosomiques d'un fœtus ainsi que des grossesses gémellaires, généralement à l'aide d'une prise de sang de la mère.

Secteur Installations et services en soins de santé