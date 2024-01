Next 15 Group plc est une société de conseil en croissance basée au Royaume-Uni. La société fournit des services spécialisés allant de l'étude de marché et de l'analyse de données à la publicité, à la génération de leads, au shopper marketing, au conseil en gestion et à la création d'entreprise. Ses secteurs d'activité comprennent la connaissance du client, l'engagement du client, la livraison au client et la transformation de l'entreprise. Le segment Customer Insight comprend Savanta et Planning-inc, qui réalisent des études de marché primaires et suivent l'opinion des gens sur les marques et la politique. Le segment Customer Engagement comprend M Booth, M Booth Health, Outcast, Archetype, Brandwidth, Nectar, BYND, elvis, Publitek plus MHP et House 337. Elle développe des actifs de marque numériques, tels que des sites web et des applications, et crée et amplifie des marques. Le segment Customer Delivery comprend les agences Activate, Agent3, Twogether et SMG. Il comprend le marketing centré sur les comptes. Le segment Business Transformation comprend Mach49, Blueshirt, Palladium et plus Transform.

Secteur Publicité et marketing