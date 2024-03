NGM Biopharmaceuticals, Inc. est une société biopharmaceutique. La société se concentre sur la découverte et le développement de nouveaux médicaments susceptibles de changer la vie, basés sur la compréhension scientifique de voies biologiques clés sous-jacentes à des maladies graves dont les besoins des patients ne sont pas satisfaits ou mal desservis. Le portefeuille de produits candidats de la société comprend NGM707, NGM831, NGM438, NGM120, NGM621, aldafermin, NGM936 et MK-3655. Le NGM707 est un anticorps monoclonal doublement antagoniste conçu pour améliorer les réponses immunitaires des patients contre les tumeurs en inhibant à la fois les transcriptions de type immunoglobuline 2 (ILT2) et de type immunoglobuline 4 (ILT4). Le NGM831 de la société est un anticorps antagoniste conçu pour bloquer l'interaction de l'Immunoglobulin-like transcript 3 (ILT3) avec la fibronectine, ainsi qu'avec d'autres ligands apparentés. NGM438 est un anticorps antagoniste conçu pour inhiber le récepteur 1 des immunoglobulines associées aux leucocytes (LAIR1) et promouvoir les réponses immunitaires anti-tumorales.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale