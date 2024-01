La société indienne NMDC déclare qu'elle n'a pas l'intention d'exporter du minerai de fer vers la Chine

La société indienne NMDC Ltd, la plus grande entreprise publique d'extraction de minerai de fer du pays, a déclaré jeudi qu'elle n'avait pas l'intention de vendre du minerai de fer à la Chine et qu'elle augmentait sa production pour répondre à la demande intérieure.

Reuters a rapporté mercredi que le gouvernement fédéral avait rejeté une demande de l'entreprise d'exporter du minerai de fer vers la Chine. Actuellement, NMDC n'a aucun intérêt à fournir du minerai à la Chine, a déclaré la société dans un communiqué envoyé par courriel à Reuters. "Nous sommes une entreprise du gouvernement indien qui s'engage à répondre aux demandes de notre marché intérieur et qui est très bien adaptée aux réalités des relations internationales de la nation", a déclaré la société. l'entreprise. "Actuellement, NMDC n'a aucun intérêt à fournir du minerai de fer à la Chine. à la Chine".