Nurix Therapeutics, Inc. est une société biopharmaceutique au stade clinique. La société se concentre sur la découverte, le développement et la commercialisation de petites molécules et de thérapies par anticorps basées sur la modulation des niveaux de protéines cellulaires comme approche thérapeutique pour le cancer, les conditions inflammatoires et d'autres maladies. DELigase est une plateforme de découverte intégrée qui permet d'identifier et de faire progresser les médicaments candidats ciblant les ligases E3. Ses médicaments candidats comprennent le NX-2127, le NX-5948 et le NX-1607. NX-2127 est un dégradeur de Brutons tyrosine kinase (BTK) biodisponible par voie orale qui dégrade également les néosubstrats de cereblon IKZF1 (Ikaros) et IKZF3 (Aiolos) pour le traitement des tumeurs malignes à cellules B récidivantes ou réfractaires. NX-5948 est un dégradeur de BTK biodisponible par voie orale pour le traitement des tumeurs malignes à cellules B récurrentes ou réfractaires et des maladies potentiellement auto-immunes. NX-1607 est une petite molécule candidate au stade clinique qui inhibe le proto-oncogène-B (CBL-B) du lymphome de la lignée B de Casitas.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale