Ocular Therapeutix, Inc. est une société biopharmaceutique spécialisée dans la formulation, le développement et la commercialisation de thérapies pour les maladies et les affections de l'œil. Son premier produit commercial, DEXTENZA, est développé pour le traitement de l'inflammation et de la douleur oculaires liées à la chirurgie ophtalmique et des démangeaisons oculaires associées à la conjonctivite allergique. Ses actifs en développement à un stade plus précoce comprennent l'implant intravitréen d'axitinib (OTX-TKI), qui fait l'objet d'essais cliniques de phase I pour le traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) humide et de la rétinopathie diabétique ; l'implant intracaméral de travoprost (OTX-TIC), qui fait l'objet d'essais cliniques de phase II pour le traitement du glaucome primaire à angle ouvert ou de l'hypertension oculaire ; et l'insert intracanaliculaire de dexaméthasone (OTX-DED), pour le traitement à court terme des signes et symptômes de la sécheresse oculaire ; et l'insert intracanaliculaire de cyclosporine (OTX-CSI), pour le traitement chronique de la sécheresse oculaire, qui ont tous deux achevé les essais cliniques de phase II.

Secteur Produits pharmaceutiques