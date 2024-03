Pacira BioSciences, Inc. est une société holding de Pacira Pharmaceuticals, Inc. La société est engagée dans le développement d'un portefeuille de produits dans plusieurs domaines thérapeutiques, notamment la douleur post-chirurgicale aiguë, l'arthrose aiguë et chronique, la douleur, la spasticité et le blocage du ganglion stellaire. La société développe des interventions pour traiter les conditions débilitantes impliquant le système nerveux sympathique. Les traitements non opioïdes de la société comprennent EXPAREL (suspension injectable de liposomes de bupivacaïne), un analgésique local à longue durée d'action pour le traitement de la douleur post-chirurgicale ; ZILRETTA (suspension injectable d'acétonide de triamcinolone à libération prolongée), une injection intra-articulaire de corticostéroïde à libération prolongée indiquée pour les douleurs liées à l'arthrose du genou, et Iovera, un nouveau dispositif portatif permettant de contrôler la douleur de manière immédiate, prolongée et sans médicament, grâce à des doses précises et contrôlées de température froide au niveau d'un nerf ciblé.

Secteur Produits pharmaceutiques