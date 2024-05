Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. est un fournisseur de services financiers personnels. La société fournit des produits et services d'assurance, de banque, d'investissement et de financement par Internet. La société exerce ses activités dans quatre secteurs. Le secteur de l'assurance propose des assurances vie et des assurances de biens, y compris des assurances temporaires, des assurances vie entière, des assurances mixtes, des assurances de rente, des assurances automobiles et des assurances santé. Le secteur bancaire s'occupe de prêts et d'activités d'intermédiation avec les entreprises et les particuliers. Le secteur de la gestion d'actifs est engagé dans des activités de gestion de titres, de fiducie et d'autres actifs, y compris des services d'investissement, de courtage, de négociation et de gestion d'actifs. Le secteur du financement par internet est engagé dans la fourniture de produits et de services de financement par internet.

