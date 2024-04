Prevas AB est une société de technologie de l'information (TI) basée en Suède qui se concentre sur le développement de solutions de systèmes industriels. Les activités de la société se répartissent en trois domaines : Le développement de produits, qui propose des logiciels, de l'électronique et de la mécatronique pour les systèmes intégrés, ainsi que des services de conseil technique pour les entreprises scandinaves ; les systèmes industriels, qui fournissent des solutions informatiques pour la logistique et l'automatisation, les systèmes d'exécution de la fabrication (MES), la gestion des actifs de l'entreprise (EAM) et l'intelligence de la fabrication de l'entreprise (EMI) ; et le conseil en gestion, qui comprend des services consultatifs liés à une série de domaines, tels que le développement des affaires, l'innovation du modèle d'entreprise, la gestion de la valeur, les relations avec les clients et l'architecture de l'entreprise. Son portefeuille de clients comprend notamment Ericsson, Siemens, SAAB Aerosystems, Volvo, GE Healthcare, Sandvik et Bombardier Transportation. L'entreprise est la société mère d'un certain nombre d'entités, telles que Prevas AS et Prevas Technology AB.

Secteur Services et conseils en informatique