Publicis : présente une nouvelle structure de gouvernance

Le 17 avril 2024 à 18:43 Partager

Le Conseil de Surveillance a approuvé à l'unanimité la transformation de structure juridique de l'entreprise, qui sera soumis au vote des actionnaires lors de la prochaine Assemblée Générale le 29 Mai 2024.



Dans cette nouvelle structure, Arthur Sadoun, actuellement Président du Directoire, deviendrait Président-Directeur Général du Conseil d'Administration.



Cette nomination serait accompagnée par la création de la fonction d'administrateur référent et le renforcement des comités du conseil conforme aux recommandations AFEP-MEDEF.



Maurice Lévy, Président du Conseil de Surveillance, serait nommé Président d'Honneur.



En plus d'être invité à assister aux réunions du conseil d'administration, Maurice Lévy présiderait un groupe mixte d'administrateurs et de dirigeants, chargé des réflexions sur l'innovation et la prospective.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.