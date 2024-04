PUBLICIS : Oddo BHF relève son objectif de cours

Le 12 avril 2024 à 10:31 Partager

Publicis a tenu sa conférence téléphonique suite à la publication de son revenu net du 1er trimestre. Suite à cette réunion Oddo BHF confirme son conseil neutre sur la valeur mais relève son objectif de cours à 96,50 E (contre 88,50 E).



L'analyste souligne que la croissance organique est ressortie légèrement supérieure aux attentes à +5,1% (consensus à +4,6%), et traduit une poursuite des gains de parts de marché.



Il indique que lors de sa conférence téléphonique, le management a annoncé être confiant sur sa capacité à continuer de gagner des parts de marché, notamment sur la base d'une offre différenciante.



' Pour 2024, nous tablons dorénavant sur une croissance organique de 4,9% contre +4,6% précédemment. Il nous semble crédible que le groupe s'approche du haut de fourchette de sa guidance, notamment au regard d'une dynamique sectorielle qui lui est favorable (santé, automobile et FMCG) mais aussi de ses gains de budgets de 2023 ' indique Oddo BHF.



' Nous tablons sur une marge 2024 en très légère hausse à 18,1% (soit +10 pb) sur la base des recrutements récents (liées à la croissance) et du plan d'investissement dans l'IA. Pour 2025, nous tablons sur +3% (consensus à +3,8%). Sur ces bases, nos prévisions de résultats sont très légèrement modifiées en raison de l'évolution récente des changes ' rajoute le bureau d'analyses.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.