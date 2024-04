PUBLICIS : UBS réitère son conseil à l'achat

UBS confirme son conseil à l'achat sur le titre et laisse son objectif de cours inchangé à 111 E ce qui représente un potentiel de hausse de 10%.



' La direction prévoit que le haut de la fourchette de +4-5% pour l'année fiscale 2024 sera atteint (estimation d'UBSe de +5%) en supposant une accélération de la transformation numérique et moins de coupes dans les publicités classiques ' indique le bureau d'analyses.



' La croissance organique du premier trimestre 2024 a largement dépassé les attentes des analystes, en hausse de +5,3% et s'est rapprochée des prévisions d'UBSe de +5,5% ' estime UBS.



