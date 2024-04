Paris, le 10 avril 2024

Roche Bobois SA (ISIN : FR0013344173 - Mnémonique : RBO), la référence internationale de l'ameublement haut de gamme et du French Art de Vivre, annonce avoir signé une lettre d'intention en vue d'une prise de participation majoritaire de son franchisé Roche Bobois en Chine. Après avoir mené avec succès des rachats de franchise aux Etats-Unis en 2020 et 2022 et en France en 2023, Roche Bobois SA souhaite étendre sa présence en direct dans ce pays à fort potentiel dans lequel la marque est présente depuis 2004.

Une opération relutive pour le Groupe dès 2024

Après 20 ans en franchise en Chine, Roche Bobois SA a signé une lettre d'intention pour une prise de participation majoritaire de 51% de la société Shanghai Rock Castle Furniture, propriétaire en Chine de la franchise de marque Roche Bobois, qui opère en direct 3 magasins (1 à Pékin et 2 à Shanghai) et gère 23 magasins en sous-franchise dans différentes villes de taille moyenne.

En 2023, le volume d'affaires global réalisé en Chine a représenté 23 M€ dont 8 M€ sur les 3 magasins situés à Pékin et Shanghai. Grâce à un positionnement luxe de la marque, symbole du French Art de Vivre, la rentabilité est particulièrement élevée en Chine. La marge d'EBITDA de Shanghai Rock Castle Furniture est ainsi d'un niveau supérieur à celle de la zone Etats-Unis/Canada (qui est déjà le 1er contributeur à l'EBITDA du Groupe avec 27,1% de marge d'EBITDA en 2023).

Cette opération capitalistique permettrait de consolider dans les comptes du Groupe le chiffre d'affaires de 3 nouveaux magasins en propre ainsi qu'une activité complémentaire de sous-franchise / trading[1] qui serait également particulièrement relutive à l'EBITDA.

Cette prise de participation devrait être effective en juillet 2024.

Roche Bobois continue ainsi à saisir de nouvelles opportunités pour déployer sa stratégie d'intégration ciblée, créatrice de valeur pour le Groupe. Dans le cadre de cette opération, Roche Bobois pourra continuer à s'appuyer sur la connaissance du marché local de son partenaire et son expertise ainsi que les équipes en place en y associant le savoir-faire du Groupe dans l'organisation et l'animation commerciale de réseau pour accroître encore le potentiel de croissance et de rentabilité de ces nouveaux magasins.

Nouvelle collaboration avec l'artiste et designer chinoise, Jiang Qiong Er

Alors que 2024 s'ouvre avec l'année franco-chinoise du tourisme culturel, Roche Bobois poursuit ses collaborations prestigieuses et annonce avoir signé avec la créatrice chinoise Jiang Qiong Er.

Cette nouvelle collection complète et originale, inspirée de l'art et la culture chinoise, sera composée d'un ensemble inédit d'assises, de consoles, tables basses, céramiques, tapis et paravents. Roche Bobois dévoilera en avant-première cette collection à l'occasion de la Milan Design Week 2024 qui se tiendra du 16 au 21 avril 2024 à Milan (Italie).

Artiste, designer et entrepreneure, Jiang Qiong Er puise son inspiration dans la culture et l'artisanat séculaires de la Chine, leur apportant toujours une touche contemporaine, voire futuriste. Elle a cofondé en 2009 avec Hermès la marque de luxe Shang Xia, où elle a occupé les postes de directrice artistique et de PDG. Ses œuvres sont exposées dans les collections permanentes de certains des musées les plus célèbres du monde, tels que le British Museum, le Victoria & Albert Museum à Londres, le Musée Guimet et le Musée des Arts Décoratifs à Paris, etc.

Parmi de nombreuses distinctions internationales, Jiang Qiong Er a été sélectionnée par Forbes en 2011 comme l'une des 25 Chinoises les plus influentes dans la mode et le lifestyle. Elle a été nommée Chevalier des Arts et des Lettres de la République française en 2013, puis Chevalier de l'Ordre National du Mérite en 2016. En 2023 elle a reçu le titre de "World's Most Outstanding Chinese Designer" décerné par le DFA (Design For Asia Awards).

Tout récemment, Jiang Qiong Er a imaginé et réalisé pour le Musée national des arts asiatiques - Guimet à Paris, l'exposition "Gardiens du Temps" qui ouvrira le 27 avril prochain, avec une série d'installations monumentales et spectaculaires pour réinterpréter les symboles culturels et mythologiques chinois. Roche Bobois est fier et honoré que deux pièces de mobilier exclusives participent à la scénographie de l'exposition.

À propos de ROCHE BOBOIS SA

ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 54 pays avec un réseau de 340 magasins (au 31 décembre 2023), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois, marque d'ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le French Art de Vivre qu'il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers de talents (Joana Vasconcelos, Bruno Moinard, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Patrick Norguet, Kenzo Takada ou encore Bina Baitel...), et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un partenaire engagé dans le monde de la culture et des arts. En 2023, le volume d'affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés, s'est élevé à 600,8 M€ HT, dont 508,2 M€ HT pour Roche Bobois et 92,6 M€ HT pour Cuir Center.

Le chiffre d'affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2023 s'est élevé à 429,6 M€.

Plus d'informations sur www.finance-roche-bobois.com

