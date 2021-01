RocTool : CP Roctool CA Consolide 2020 FR

Les ventes d'équipements s'établissent à 4,58 M€, en ligne avec 2019, avec une progression du nombre de systèmes Roctool livrés à 38 (vs 26 en 2019, compensant donc une baisse de 41 % sur les autres équipements), et un maintien des ventes de tooling hardware (composants clefs de la technologie et véritable indicateur de l'utilisation de la technologie) à environ 0,7 M€.

Mathieu Boulanger, Directeur général de Roctool commente : « Dans un contexte de crise pandémique international, la technologie Roctool s'est imposée comme essentielle pour des nouveaux clients en quête de solutions écoresponsables. Au-delà d'une résilience des performances, dont le maintien dans les marchés électronique et produits de grande consommation, c'est bien un véritable bon en avant que la société a enregistré au S2, avec une progression de nouveaux marchés tel que la beauté (1 M€ sur l'année, soit + 75 % vs 2019) illustrant la pertinence de la technologie, et ses atouts dans le moulage des résines recyclées, recyclables et surtout l'élimination des peintures et vernis. Nous contribuons à la réduction de CO2 sur de nombreux produits de consommation, au service des grandes marques qui en ont fait une priorité absolue. Ce sont des réductions majeures à 2 chiffres.

Roctool (Euronext Growth - FR0010523167 - ALROC), spécialiste des technologies de chauffage et de refroidissement des moules pour les plastiques et les composites, annonce un chiffre d'affaires annuel consolidé au 31 décembre 2020, qui s'élève à 6,5 M€, dont 3,9 M€ au S2 (+ 54 %) permettant d'absorber en grande partie le repli du S1 (effet du confinement et de la crise sanitaire internationale).

Les concessions de licences et redevances totalisent 0,3 M€, soit - 69 % vs 2019. Pour rappel, l'année 2019 incluait le renouvellement d'un contrat de licence important signé avec un client historique de la société.

Roctool compte 6 nouvelles marques de renommée mondiale parmi ses clients directs, confirmant l'attrait de la technologie pour les utilisateurs finaux notamment en recherche de solutions de fabrication écoresponsables.

Avec une répartition assez proche entre elles, les ventes en Europe et en Asie constituent 82 % du chiffre d'affaires 2020, le reste étant réalisé en Amérique du Nord (18 %). Les ventes dans l'injection plastique représentent environ 62 % du chiffre d'affaires total 2020, suivi par le composite (31 %, le reste comprenant d'autres procédés pas encore significatifs). Le secteur automobile reste encore le marché majeur en 2020 malgré la crise avec 28 % du chiffre d'affaires total (vs 44 % en 2019), suivi par les produits de grande consommation (19 %), la beauté (17 %), et l'électronique (14 %). Le médical confirme son potentiel en atteignant 7 % du chiffre d'affaires (vs 2 % en 2019). La répartition 2020 démontre l'effort d'équilibrage du chiffre d'affaires de la société dans les secteurs porteurs. 2021 sera dans la même continuité avec des efforts supplémentaires pour soutenir les marchés de l'électronique, des produits de consommation et de la beauté qui ont su très bien résister voire performer durant toute la crise.

A date, la qualité du carnet de commandes enregistré par le Groupe lui permet de conserver intact ses ambitions. Les résultats consolidés qui seront publiés en mars, ce malgré un chiffre d'affaires en légère régression comparé à 2019, devraient montrer une réduction significative des pertes de Roctool en 2020.

propos de Roctool : www.roctool.com

Fondé en 2000, Roctool est un fournisseur de solutions technologiques et de fabrication qui propose des services et systèmes d'ingénierie. Le procédé d'induction Roctool, parfaitement adapté à l'injection et au moulage par compression des plastiques, est disponible dans de nombreuses configurations afin de répondre aux exigences des industriels. L'équipe de recherche et développement de Roctool ne cesse d'adapter ses technologies à de nouveaux matériaux, notamment les métaux. Numéro 1 des technologies de chauffage et refroidissement, Roctool propose aujourd'hui le HDPlastics™ aux mouleurs de plastiques, la technologie Light Induction Tooling - LIT™ aux fournisseurs de pièces en composites et la technologie Induction Dual Heating - IDH™ pour des solutions de moulage complètes. Les procédés développés par Roctool sont utilisés en production par des marques de premier plan, dans des secteurs innovants comme l'automobile, l'aérospatiale ou encore les produits et l'électronique grand public. Ils offrent de nombreux avantages, notamment des temps de cycle réduits, une excellente qualité de surface, un gain de poids et de performances, ce qui permet aux industriels de réduire le coût global des pièces réalisées. Le siège de Roctool et son centre de R&D sont au Bourget-du-Lac (France). Roctool possède aussi des bureaux et des plateformes en Amérique du Nord, au Japon, à Taïwan et en Allemagne.

