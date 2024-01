RPM International Inc. fabrique, commercialise et vend, par l'intermédiaire de ses filiales, diverses gammes de produits chimiques spécialisés, notamment des peintures spécialisées, des produits de remise en état et de réparation des infrastructures, des revêtements de protection, des systèmes de toiture, des mastics et des adhésifs, en se concentrant sur les besoins d'entretien et d'amélioration des marchés industriels, spécialisés et de consommation. L'entreprise opère à travers quatre segments : Construction Products Group (CPG), Performance Coatings Group (PCG), Consumer Group (Consumer) et Specialty Products Group (SPG). Le segment CPG comprend les mastics et adhésifs de construction, les revêtements et produits chimiques, les systèmes de toiture, les adjuvants pour béton et les produits de réparation, les solutions pour l'enveloppe du bâtiment, les bardages isolés, les systèmes de revêtement de sol et les solutions d'étanchéité. Son segment PCG comprend des solutions de revêtement de sol, des revêtements anticorrosion et ignifuges, des systèmes de réparation d'infrastructures, des caillebotis en plastique renforcé de fibre de verre, des systèmes de drainage et des systèmes de planchers surélevés pour les environnements extérieurs.

Secteur Produits chimiques de base