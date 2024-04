SALVATORE FERRAGAMO : Stifel réduit sa cible

Stifel réaffirme son conseil 'conserver' sur Salvatore Ferragamo tout en réduisant son objectif de cours de 11,5 à 10,3 euros, dans le sillage d'une réduction de ses projections 2024-25 de ventes et d'EBIT en moyennes de 7% et 22% respectivement.



Pour le point d'activité du 9 mai, le broker anticipe une baisse de 12% des ventes organiques pour le premier trimestre, sur une faible demande dans la distribution au détail dans toutes les régions, sauf l'Europe, et une vive contraction dans le canal grossiste.



Stifel ajoute que l'action de la maison italienne de chaussures de luxe se traite sur des P/E (ratios cours sur BPA) 2024 et 2025 d'environ 70 et 50 fois sur ses nouvelles estimations, ce qui lui semble cher par rapport au secteur à 25 et 22 fois.



