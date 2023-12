Samsung Securities Co Ltd est une société basée en Corée, principalement active dans le domaine des investissements financiers. La société exerce ses activités à travers six segments. Le segment du courtage fournit des services de courtage d'actions. Le segment du financement des entreprises fournit des services financiers liés à l'introduction en bourse (IPO), aux fusions et acquisitions (M&A) et au financement de projets (PF). Le segment Courtage de contrats à terme est engagé dans le courtage de contrats à terme. Le segment des opérations de sociétés offre des services de vente en consignation aux institutions nationales et étrangères. Le segment des transactions pour compte propre est principalement engagé dans la gestion des actions, des obligations, des produits dérivés et d'autres produits. Le segment des entreprises étrangères fournit des actions, des contrats à terme et des options aux investisseurs étrangers.