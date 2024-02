SAP : Jefferies passe à l'achat, objectif revu en hausse

Jefferies a relevé vendredi sa recommandation sur le titre SAP, portée de 'conserver' à 'acheter' avec un objectif de cours rehaussé à 190 euros contre 135 euros précédemment.



Dans une note de recherche, le broker reconnaît que le groupe a livré des résultats de quatrième trimestre contrastés, mais se dit rassuré par le niveau de carnet de commandes qu'il affiche dans ses activités 'cloud'.



'Cette dynamique pérenne dans le 'cloud' signifie que SAP peut dorénavant prétendre de manière crédible à une croissance de 10%-12% par an, contre 8%-10% jusqu'ici', explique-t-il.



'Avec une croissance de 12%, comme nous le prévoyons à horizon 2026, SAP afficherait une croissance en ligne avec celle des leaders américains que sont Adobe, Intuit ou encore Salesforce', ajoute le courtier américain.



'Ce facteur devrait écarter tout plafond limitant sa valorisation sur le court terme', conclut-il.



