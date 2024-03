SAP : Jefferies remonte son objectif de cours

Jefferies réaffirme son conseil 'achat' sur SAP et remonte son objectif de cours de 200 à 205 euros, pointant des informations dans le rapport annuel suggérant que la croissance du carnet de commandes cloud actuel (CCB) devrait rester globalement constante à 27%.



'Plus bas dans le compte de résultat, l'évolution des définitions des bénéfices ouvre la porte à une certaine variabilité', ajoute le broker, qui s'attend toutefois à ce que les investisseurs fassent preuve de sympathie et à ce que le dossier reste axé sur le CCB.



