Schroders plc est une société de gestion d'investissements basée au Royaume-Uni. Elle propose des services d'investissement, de conseil et de plateforme aux particuliers, aux family offices et aux organisations caritatives. Elle opère à travers deux segments : Gestion d'actifs et Gestion de patrimoine. Le secteur de la gestion d'actifs comprend principalement la gestion d'investissements, y compris les services de conseil en matière d'actions, de titres à revenu fixe, de multi-actifs, d'actifs privés et de produits alternatifs. Le secteur de la gestion de patrimoine comprend principalement la gestion des investissements, la planification du patrimoine et le conseil financier, les services de plateforme et les services bancaires. Ses clients sont des particuliers qui investissent directement et ceux qui investissent par l'intermédiaire d'entreprises ou de conseillers financiers. La société répond également aux besoins d'investissement d'institutions telles que les compagnies d'assurance, les fonds de pension, les organisations caritatives, les fonds souverains et les plateformes de fonds. Elle est présente dans 38 pays d'Europe, d'Amérique, d'Asie, du Moyen-Orient et d'Afrique.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds