SOITEC : UBS confirme son conseil sur le titre

Le 23 mai 2024 à 12:54 Partager

L'analyste estime qu'il n'y a pas de surprise après la mise à jour des prévisions du 3ème trimestre. UBS confirme son conseil à l'achat sur le titre et laisse son objectif de cours inchangé à 171 E ce qui représente un potentiel de hausse de 49%.



' Les ventes de l'exercice 2024 ont été conformes aux prévisions fournies sur le trimestre dernier et au consensus. Les orientations pour l'exercice 2025 ont été réitérées ' indique UBS.



Le chiffre d'affaires annuel s'élève à 978 ME, en repli de 10% à périmètre et taux de change constants, et en données publiées. Le résultat net s'est élevé à 178 ME (contre 233 ME sur l'exercice précédent), soit une marge nette de 18%.



Les objectifs pour l'exercice 2024-2025 sont donc confirmés : Soitec anticipe un chiffre d'affaires stable à périmètre et taux de change constants et une marge d'EBITDA autour de 35%.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.