Synopsys Inc. est spécialisé dans le développement et la commercialisation de progiciels de conception destinés principalement aux fabricants de semi-conducteurs, d'ordinateurs et d'équipements électroniques. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente de logiciels et de matériels (83,1%) : vente de logiciels d'automatisation de la conception des circuits intégrés, de circuits préconçus pour les semi-conducteurs, de logiciels et matériels de validation des systèmes électroniques, etc. ; - prestations de services (16,9%) : prestations de conseil, de maintenance et d'assistance technique en matière de sécurité, qualité et conformité des logiciels. La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (46,2%), Chine (15,7%), Corée (10,5%), Europe (9,7%) et autres (17,9%).

Secteur Logiciels