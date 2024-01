Pony Ma, directeur général et cofondateur de Tencent Holdings, a déclaré que le secteur des jeux vidéo de l'entreprise était confronté à de grands défis de la part de ses concurrents, mais qu'il rattrapait son retard en matière de développement de l'intelligence artificielle (IA).

M. Ma, qui s'exprimait lors de la réunion annuelle de Tencent dans un stade de Shenzhen lundi, a déclaré que l'entreprise s'était reposée sur ses lauriers dans le domaine des jeux vidéo, alors que ses concurrents avaient produit de nouveaux succès. Les jeux vidéo représentent plus de 30 % des recettes de Tencent.

Le média chinois Jiemian a publié en ligne des extraits du discours de Mas. Une personne ayant une connaissance directe de l'affaire, qui a refusé d'être nommée parce qu'elle n'est pas autorisée à parler aux médias, en a confirmé le contenu.

Le discours de M. Mas souligne les inquiétudes quant à la capacité de Tencent, la plus grande société de jeux au monde et l'opérateur du plus grand réseau social chinois WeChat, à défendre son statut d'entreprise technologique numéro un en Chine, à une époque marquée par l'intensification de la concurrence et par l'apparition de nouvelles technologies perturbatrices.

Tencent n'a pas répondu à une demande de commentaire mardi.

Les jeux sont notre activité phare... Mais au cours de l'année écoulée, nous avons été confrontés à d'importants défis, a déclaré M. Ma. Nous nous sommes retrouvés à perte, car nos concurrents continuent de produire de nouveaux produits, ce qui nous donne l'impression de n'avoir rien accompli.

M. Ma a ajouté que les nouveaux jeux lancés par Tencent n'ont pas eu les résultats escomptés par l'entreprise.

Les remarques de Ma interviennent à un moment où les développeurs de jeux chinois miHoYo et NetEase ont dépassé Tencent avec des titres à succès tels que Genshin Impact et Eggy Party. Alors que les succès passés de Tencent, tels que Honor of Kings et PUBG Mobile, continuent de générer des revenus importants, les produits plus récents ne répondent pas aux attentes.

En ce qui concerne l'IA, Ma a déclaré que Tencent avait rattrapé son retard. Nous pouvons enfin suivre le rythme des entreprises de premier plan. Nous ne nous considérons pas comme les plus avancés, mais au moins nous ne sommes pas trop en retard", a-t-il déclaré.

Selon M. Ma, Tencent devrait désormais se concentrer sur l'intégration de son modèle d'IA Hunyuan dans différents scénarios commerciaux afin d'améliorer l'efficacité plutôt que de transformer rapidement l'IA en produits.

À court terme, d'ici un ou deux ans, j'ai l'impression qu'il n'y aura pas encore d'application massive native de l'IA, a-t-il déclaré.

Le discours de Mas a également porté sur le commerce électronique en direct. Ces dernières années, Tencent a tenté de rapprocher WeChat de Douyin, la plateforme de vidéos courtes de ByteDance, qui a tiré des revenus considérables du commerce électronique en direct.

WeChat est notre plateforme la plus robuste en termes de nombre d'utilisateurs quotidiens et d'écosystème. Mais elle a 12 ans. La grande question pour nous est de savoir comment nous pouvons trouver de nouvelles pousses à partir du vieil arbre qu'est WeChat, a déclaré M. Ma. (Reportage de Josh Ye ; Rédaction de Raju Gopalakrishnan)