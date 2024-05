Teradata Corporation (Teradata) se concentre sur la fourniture d'une plateforme de données multi-cloud connectée pour l'analyse d'entreprise. Teradata Vantage est la plateforme ouverte et connectée de la société, conçue pour permettre aux entreprises d'exploiter toutes leurs données à l'échelle de l'entreprise, que ce soit dans des nuages publics ou privés, dans un environnement multi-cloud, ou sur site, et à l'échelle. Teradata Vantage comprend des options de déploiement conçues pour répondre à l'ensemble des besoins en matière d'analyse et de données, tout en optimisant le coût total de possession et la gouvernance financière. Teradata VantageCloud est une plateforme cloud flexible, connectée et moderne qui comprend Teradata VantageCloud Lake, qui repose sur son architecture cloud-native lake, et Teradata VantageCloud Enterprise pour les charges de travail d'entreprise gérées. Teradata VantageCore est une offre de données et d'analyse sur site, qui s'intègre à ses offres cloud pour permettre la mise en place d'environnements hybrides actuellement demandés par de nombreuses entreprises.

Secteur Services et conseils en informatique