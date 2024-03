Umicore est un groupe mondial spécialisé dans la technologie des matériaux et dans le recyclage. Le groupe se concentre sur des domaines où son expertise en science des matériaux, en chimie et en métallurgie fait la différence. Ses activités s'articulent autour de 3 groupes d'activités : Catalysis, Energy & Surface Technologies et Recycling. Chaque groupe d'activités est divisé en unités commerciales offrant des matériaux et des solutions à la pointe de nouveaux développements technologiques et essentiels à la vie quotidienne. Umicore tire la majorité de ses revenus et consacre la plupart de ses efforts en R&D aux technologies propres telles que les catalyseurs pour le contrôle des émissions, les matériaux pour batteries rechargeables et le recyclage. L'objectif principal d'Umicore de créer de la valeur durable se base sur l'ambition de développer, de produire et de recycler des matériaux de façon à remplir sa mission : materials for a better life (matériaux pour une vie meilleure). Le groupe déploie des activités industrielles sur tous les continents et dessert une clientèle mondiale.

Secteur Chimie de spécialité