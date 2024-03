Verbund AG est le 1er producteur et distributeur d'électricité autrichien. Le CA par activité se répartit comme suit : - production et vente d'électricité (84,5%) : 63,4 TWh vendus en 2022 (dont notamment 30,7 TWh en Autriche, 27,5 TWh en Allemagne et 4,4 TWh en France). A fin 2022, le groupe dispose de 130 centrales hydrauliques, 163 centrales éoliennes, 443 photovoltaic installations and one thermal power plant; - transport d'électricité (12,7%) : exploitation d'un réseau électrique haute tension de 6 959 km ; - autres (2,8%) : prestations de conseil, d'ingénierie, de télécommunications, de tourisme, etc.