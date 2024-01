Verici Dx plc est une société de développement d'immuno-diagnostics. La société développe une série de tests formant une plateforme de transplantation rénale pour personnaliser le risque de réponse du patient et de l'organe afin d'aider les cliniciens dans la gestion médicale et d'améliorer les résultats pour les patients. L'activité principale est le développement de tests de pronostic et de diagnostic pour les patients ayant subi une transplantation rénale. Les tests de transplantation rénale de la société utilisent le séquençage qui définit un profil de risque personnalisé pour chaque patient au cours de son parcours de transplantation. La société développe des tests pour comprendre comment un patient réagit aux greffes d'organes. Ses produits comprennent Clarava, Tuteva et Protega. Clarava est un pronostic pré-transplantation pour le risque de rejet aigu précoce (RAA). Tuteva est un diagnostic post-transplantation axé sur le rejet cellulaire aigu (RCA), y compris le rejet subclinique. Protega est une biopsie liquide qui vise à prédire le risque de fibrose et d'échec à long terme de la greffe. Sa filiale est Verici Dx Inc.