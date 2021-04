Wirecard AG : Le rôle de l'Allemagne dans le scandale Wirecard sous la loupe

Des documents consultés par Reuters montrent pour la première fois que la seule information indépendante - au-delà des représentations de Wirecard - reçue par les procureurs de Munich qui ont lancé les enquêtes criminelles était un compte rendu de troisième main des événements par un blanchisseur d'argent condamné, Daniel James Harris

Le raisonnement qui a conduit les procureurs et les régulateurs à lancer les enquêtes criminelles et l'interdiction des ventes à découvert, et la question de savoir s'ils ont fait preuve d'un excès de zèle en soutenant Wirecard, sont des questions centrales examinées par une enquête parlementaire sur l'effondrement de la société, qui constitue le plus grand scandale de fraude de l'après-guerre en Allemagne.

Arroseur arrosé

Les enquêtes criminelles et l'interdiction des ventes à découvert ont été lancées par les autorités après que Wirecard s'est plainte d'être la cible de spéculateurs non identifiés qui, selon elle, étaient de mèche avec deux journalistes du Financial Times et avaient connaissance à l'avance d'un rapport négatif qui, selon elle, alléguait sans fondement des manipulations comptables.

Certains cadres de Wirecard étaient en fait engagés dans une fraude mondiale sophistiquée à l'époque, ont déclaré le gouvernement allemand, les procureurs et les régulateurs l'année dernière, après que la société de paiement a déposé son bilan avec un passif de près de 4 milliards de dollars.

La mine d'informations consultée par Reuters comprend des milliers de pages d'e-mails, de messages de discussion et de mémos fournis par les autorités allemandes à l'enquête parlementaire, qui atteint son point culminant cette semaine avec le témoignage de la chancelière Angela Merkel vendredi.

La déclaration d'Harris

Le témoignage de Harris a été fourni par Wirecard, un avocat de la société ayant remis la déclaration écrite de deux pages en personne à un procureur le 14 février 2019, selon les documents. Dans la déclaration, Harris s'est identifié comme un trader d'actions à Essex, dans le sud de l'Angleterre, et a déclaré avoir rencontré son courtier, qu'il n'a pas identifié, le 30 janvier 2019, le jour où le prix de l'action de Wirecard a plongé jusqu'à 22%

Le courtier a dit qu'on lui avait dit que les investisseurs négociaient en prévision d'un rapport négatif du FT sur la société, qui a été publié dans l'après-midi de ce jour-là. "Il m'a dit qu'il avait parlé avec un de ses amis", a déclaré Harris. "Mon courtier a dit que cet ami lui avait dit qu'un article était sur le point d'être publié sur Wirecard".

Dans son témoignage, Harris a dit qu'il n'avait pas agi sur la base de cette information. Cependant, Wirecard a fait valoir que les rumeurs du marché concernant un article négatif avant sa publication prouvaient que les investisseurs négociaient sur la base d'informations privilégiées, et peut-être en collusion avec des journalistes. À l'époque, le FT a démenti cette affirmation, qualifiant les affirmations de Wirecard d'"écran de fumée".

Reuters n'a pas été en mesure de contacter Harris ou ses avocats pour un commentaire.

Harris a été condamné à une peine de deux ans de prison en février 2017 pour avoir blanchi de l'argent pour des trafiquants de drogue qui dirigeaient un service de livraison de cyclomoteurs à Londres et dans l'Essex, selon la National Crime Agency britannique.

Une porte-parole des procureurs de l'État de Munich a déclaré que la déclaration de Harris corroborait à l'époque les affirmations de Wirecard selon lesquelles elle était injustement ciblée par les spéculateurs. "La déclaration sous serment a été utilisée par les représentants légaux de Wirecard pour étayer la plainte légale", a-t-elle ajouté.

En février de cette année, le procureur général a déclaré à l'enquête parlementaire qu'il n'avait pas parlé à Harris, sans donner plus de détails. Les procureurs de Munich ont abandonné l'enquête sur les journalistes l'année dernière, concluant qu'il n'y avait aucune preuve d'une quelconque collusion avec les investisseurs, tandis qu'aucune mesure n'a encore été prise contre les plusieurs vendeurs à découvert qui ont fait l'objet d'une enquête.

Un traitement à charge

Les documents consultés par Reuters comprennent la correspondance des cadres et des responsables de Wirecard, des procureurs et du régulateur financier BaFin fournie aux législateurs

Le bureau des procureurs a envoyé par courriel la déclaration de Harris à la BaFin le 15 février 2019, un vendredi, montrent les documents, et le lundi suivant, la BaFin a annoncé la première interdiction de vente à découvert sur une seule action dans l'histoire allemande.

L'interdiction de la BaFin a été un tournant dans la saga, selon les législateurs qui ont dit qu'elle se portait implicitement garante de la crédibilité de l'entreprise, tout en arrêtant les investisseurs qui en doutaient.

Une porte-parole de la BaFin a déclaré que la déclaration de Harris n'avait joué "aucun rôle" dans l'interdiction des ventes à découvert, mais qu'elle s'inscrivait dans le cadre de son examen des manipulations du marché

Pourtant, Sebastian Kimmer, un membre du personnel de la BaFin qui a correspondu avec les procureurs de Munich, a témoigné devant les législateurs en février de cette année que la déclaration de Harris fournissait des "informations très concrètes" qui appuyaient la plainte de Wirecard. M. Kimmer a déclaré que les informations fournies par les procureurs avaient été jugées sérieuses et crédibles par l'autorité de régulation. Il a ajouté que la déclaration de Harris, ainsi que les allégations de Wirecard relayées par les procureurs, ont été transmises à ses supérieurs.

Aucun détail concernant la déclaration de Harris n'a été divulgué publiquement.

Les procureurs de Munich ont déjà défendu leur rôle, affirmant avoir agi de manière impartiale en alertant la BaFin sur les craintes de Wirecard d'être la cible de vendeurs à découvert.

Felix Hufeld, alors président de la BaFin mais qui a depuis démissionné à la suite du scandale, avait défendu l'interdiction de la vente à découvert comme un moyen de maintenir la confiance dans le marché boursier allemand.

Mais trois législateurs de l'enquête parlementaire ont déclaré que les actions des procureurs et de la BaFin en février 2019 montraient qu'ils étaient prêts à se ranger du côté de Wirecard contre les critiques. Même face à ce qu'ils ont qualifié de preuves peu convaincantes.

Florian Toncar, l'un des parlementaires, a déclaré que les procureurs de Munich avaient montré une tendance à adopter un "point de vue unilatéral sur l'affaire Wirecard". "Ils ont tenu le projet non signé d'un vague témoignage... comme une histoire plausible", a-t-il ajouté.