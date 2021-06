A l'équilibre pour les 4 sorcières 18/06/2021 | 08:01 Laurent Polsinelli 18/06/2021 | 08:01 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 6627 PTS/ 6675 PTS

Malgré le repli de Wall Street mercredi après les projections relevées de la Fed et la perspective de possibles hausses de taux dès 2023, la bourse de Paris est repassée dans le vert hier en deuxième partie de séance. Le mouvement s’est accéléré après l’ouverture de New York et le CAC40 a finalement clôturé en hausse de 0.2% à 6666 points. Outre-Atlantique, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont déçu (412K contre 375K le mois dernier) mais l’indice PhillyFed était légèrement au-dessus des attentes à 30.7.

Les indices américains ont terminé en ordre dispersé. Les technologiques ont repris des couleurs, à l'image du Nasdaq100 qui a engrangé 1.29%. Le Dow Jones a quant lui perdu 0.62% à 33823 points et le S&P500 0.04% à 4221 points, alourdi notamment par les valeurs liées à l'énergie. Aujourd'hui, pour cette séance des quatre sorcières, le CAC40 est attendu stable.

Techniquement, le marché parisien grappille peu à peu du terrain, se rapprochant des 6700 points. La dynamique reste positive au-dessus des 6627 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 50 heures et seul un retour sous ce niveau mettrait à mal les velléités baissières. Il faudrait alors s'attendre à l'amorce d'une consolidation en direction des 6600/6575 points.

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.