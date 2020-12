Bien orienté en attendant Wall Street 01/12/2020 | 11:11 Laurent Polsinelli 01/12/2020 | 11:11 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 01/12/2020 | 11:11

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5518 PTS/ 5580 PTS

Après avoir subi des prises de bénéfices hier dans les derniers échanges (clôture en baisse de 1.42% à 5518 points), le CAC40 a repris sa marche en avant aujourd’hui, porté notamment par des indices PMI manufacturiers de bonne facture.

L’indice PMI manufacturier Caixin est ressorti à 54.9 en Chine, un plus haut de 10 ans et il dépasse légèrement les attentes en zone euro à 53.8 (consensus 53.6), tout comme au Royaume-Uni (55.6 contre 55.2 attendu).

L’indice CPI est quant à lui ressorti en baisse de 0.3% en zone euro alors que le marché anticipait -0.2%.



Cet après-midi, aux Etats-Unis, les opérateurs prendront connaissance à 15h45 de l’indice Final PMI manufacturier puis à 16h de l’ISM manufacturier et des dépenses de construction. Jerome Powell s’exprimera à la même heure et Christine Lagarde à 18h.



A la mi-séance, le CAC40 progresse de 0.91% à 5568 points, tiré notamment par les valeurs bancaires, tandis que le S&P500 est pour le moment attendu en hausse de 1%.



En données horaires, le CAC40 reprend de la hauteur après avoir rallié hier une première cible baissière située vers 5518 points. A court terme, on attendra désormais la sortie des 5518/5580 points pour avoir des indications sur l’orientation à venir.

© Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.