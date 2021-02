Début de séance positif à Paris 23/02/2021 | 08:01 Laurent Polsinelli 23/02/2021 | 08:01 Envoyer par e-mail :

Malgré les tensions persistantes sur le marché obligataire, dans un contexte de craintes inflationnistes, la bourse de Paris a peu à peu réduit ses pertes hier et terminé en légère baisse de 0.11% à 5767 points.

La tendance a notamment été soutenue par Airbus (+4.39%), Safran (+2.45%), Unibail (+2.41%) et BNP Paribas (+2.02%), tandis que Dassault Systèmes a signé la plus forte baisse (-4.19%), suivie par Renault (-3.02%).

Les valeurs technologiques ont également cédé du terrain, dans le sillage de leurs homologues américaines dont les niveaux de valorisation apparaissent élevées.



Le Nasdaq100 a ainsi décroché de 2.63% à 13223 points, le S&P500 a perdu 0.77% à 3876 points mais le Dow Jones a clôturé en timide hausse de 0.09% à 31521 points.



Le CAC40 devrait néanmoins reprendre des couleurs aujourd'hui, comme le suggèrent les contrats Futures en hausse de 0.15%.



Techniquement, le CAC40 a amorcé une reprise technique, après avoir comblé un gap ouvert mi février à 5705 points. En données horaires, la tendance est neutre au sein du range 5700/5800 points. Il faudra attendre la sortie de cette zone d'indécision pour renouer avec une dynamique affirmée.

