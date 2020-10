En légère hausse à l'ouverture Envoyer par e-mail :

Analyse à court terme du 27/10/2020 | 08:02

Opinion : Négative sous les 4885 PTS

Objectif de cours : 4780 PTS

Les places financières ont subi de lourds dégagements hier, rattrapées par la seconde vague de Covid-19, qui pourrait heurter durablement l'économie et engendrer un possible reconfinement des populations. Affecté notamment par les pétrolières et les technologiques, le CAC40 a ainsi terminé en forte baisse de 1.9% à 4816 points. Son homologue allemand, le Dax, a quant à lui décroché de 3.71% à 12177 points, avec le plongeon de près de 22% de SAP.



Les indices américains ont également terminé en nette baisse, redressant néanmoins un peu la barre en fin de journée, malgré l'absence d'avancée sur le plan de relance. Le Dow Jones a perdu 2.29% à 27685 points, le S&P500 a cédé 1.86% à 3400 points et le Nasdaq100 1.61%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait marquer une pause et ouvrir en légère hausse de 0.2%.



Graphiquement, la dynamique est baissière en données horaires sous les 4885 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. Une réaction positive devra désormais intervenir dans la zone des 4810 points sous peine d'une poursuite du mouvement baissier en direction des 4780 points voire 4730 points par extension.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020

