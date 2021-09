L’Europe se lève du pied gauche 20/09/2021 | 11:03 Laurent Polsinelli 20/09/2021 | 11:03 Envoyer par e-mail :

Les places européennes connaissent un début de semaine difficile, avec des replis moyens de 2%, dans le sillage de Hong Kong (-3.15%) et du géant immobilier chinoise Evergrande, menacé de défaut (-15.6%).

Avec la quasi intégralité de ses composantes dans le rouge, le CAC40 recule actuellement de 2.05% à 6435 points.

Le S&P500 est quant à lui en baisse de 1.2% en préouverture.



Arcelor Mittal décroche de 5.9%, Société Générale de 5.2%, Stellantis de 4.4% et Crédit Agricole de 3.8%. Seule Vivendi résiste, avec un timide gain de 0.1%.



Techniquement, la configuration se dégrade très nettement, avec une ouverture en large gap baissier ce matin. En l’absence de réaction positive dans la zone des 6400 points, on pourra s’attendre à une poursuite du mouvement en cours en direction des 6350 points voire 3600/6270 points par extension.

A la hausse, le débordement des plus hauts du jour (6471 points) suggérerait au contraire, le comblement au moins partiel du gap de ce matin.

