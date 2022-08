Le CAC40 devrait marquer une pause 12/08/2022 | 08:01 Laurent Polsinelli 12/08/2022 | 08:01 Envoyer par e-mail :

Comme la veille, la bourse de Paris a terminé en hausse de 0.33% à 6544 points hier, rassurée par la baisse surprise de 0.5% des prix à la production aux Etats-Unis. L'indice PPI progresse de 9.8% sur un an (5.8% hors éléments volatils), contre 11.3% et 6.4% le mois précédent.

Avec la décélération de l'indice CPI (8.5% contre 9.1% le mois dernier), les opérateurs espèrent que la Réserve Fédérale envisagera de réduire l'ampleur de la remontée des taux.



Côté valeurs, Worldline a gagné 3.1%, Total 2.89%, Veolia 2.77% et Carrefour 1.24% alors que Sanofi a perdu 3.33%, Michelin 2.59% et Pernod Ricard 0.59%.



Bien orientés à l'ouverture, les indices américains ont quant à eux réduits leurs gains en fin de journée, pour finalement clôturer en ordre dispersé. Le Dow Jones a grappillé 0.08% à 33336 points, le S&P500 a cédé 0.07% à 4207 points et le Nasdaq100 a perdu 0.65%.



L'indice parisien devrait ainsi marquer une pause ce matin et ouvrir en repli de 0.1%.

En données horaires, pas de changement, on attendra la sortie des 6500/6564 points pour agir.

