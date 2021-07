Le CAC40 réduit légèrement ses pertes 30/07/2021 | 11:42 Laurent Polsinelli 30/07/2021 | 11:42 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 6568 PTS

Ce début de séance apparaît volatil à la bourse de Paris après 50 d'amplitude durant la première heure de cotation. L'indice CAC40 s'inscrit désormais en timide baisse de 0.13% à 6625 points.

Essilor progresse de 3.29%, suivie par Schneider Electric (+1.92%) et Hermès (+1%), alors que Carrefour cède 2.76% et Unibail 2.33%.



L'indice S&P500, qui avait quant à lui, terminé en hausse de 0.42% hier, est attendu en repli de 0.6% en préouverture.



Sur le plan macroéconomique, le PIB progresse de 2% en zone euro, l'indice CPI de 2.2% et le chômage retombe à 7.7%.

Aux Etats-Unis, les opérateurs attendent à 14h30 l'indice core PCE, les dépenses et revenus des ménages puis à 14h45 l'indice PMI de Chicago avant l'indice du Michigan à 16h.



Techniquement, le CAC40 consolide horizontalement à proximité de ses plus hauts. Seul un retour sous les 6566 points militerait pour une consolidation de plus forte ampleur avec les 6515 points comme principal objectif.

