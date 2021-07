Le CAC40 repart à la hausse avant la Fed 28/07/2021 | 11:19 Laurent Polsinelli 28/07/2021 | 11:19 Envoyer par e-mail :

Tirée notamment par les bonnes publications des technos et du luxe, la bourse de Paris repart à la hausse aujourd’hui, dans l’attente de la décision de la Fed en matière de politique monétaire ce soir.

Le CAC40 s’adjuge désormais 0.8% à 6584 points et le S&P500 progresse de 0.2% en préouverture. Sur le front des valeurs, une fois n’est pas coutume, Renault prend la tête du palmarès (+4.), dans le sillage des bons résultats de Nissan. Unibail grimpe de 3.4%, suivie par Kering (+3%) et Cap Gemini (+2.6%).

Les résultats de Vivendi sont, en revanche, sanctionnés, le titre cédant 1.2%.



Sur le plan macroéconomique, les stocks des grossistes sont anticipés en hausse de 1.2% à 14h30 et les stocks pétroliers en baisse de 2.6M à 16h30. Après la décision de la Fed sur les taux à 20h, les opérateurs suivront la conférence de presse de Jerome Powell à 20h30.



D’un point de vue technique, le CAC40 reprend de la hauteur, revenant à proximité de la borne haute de son range 6515/6588 points. Une sortie par le haut de cette zone serait de bon augure pour une poursuite du mouvement en direction des 6637 points.

