Le CAC40 tente de récupérer ses pertes de la veille

Après un début de semaine très nerveux en raison des déboires du géant chinois Evergrande, la bourse de Paris a démarré la séance en fanfare, reprenant d'ores et déjà 1.41% à 6546 points.

Au plus bas à 6389 points hier, l'indice CAC40 avait clôturé en forte baisse de 1.74% à 6455 points.



La perspective d'une ouverture en hausse de 1% des indices américains favorisent le courant acheteur et ce, dans l'attente du verdict de la Fed en matière de politique monétaire demain.



Du côté des statistiques, les opérateurs attendent les permis de construire et les mises en chantier à 14h30. Techniquement, le CAC40 amorce une reprise technique, après une brève incursion sous les 6400 points. Le premier objectif majeur situé vers 6550 points a été atteint, borne haute du gap de la veille. Il faudra attendre le débordement de ce niveau pour disposer d'un nouveau potentiel d'appréciation en direction des 6600 points voire 6640 points.

En intraday, un biais haussier restera privilégié au-dessus des 6513 points.

