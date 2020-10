Le CAC40 tente de résister Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 4895 PTS

Objectif de cours : 4770 PTS

La bourse de Paris subit de nouveaux dégagements aujourd’hui, dans le sillage de quelques mauvais résultats d’entreprises, de la poursuite de la propagation de la pandémie en Europe et aux Etats, laquelle devrait conduire à une extension des mesures de restriction.

L’absence d’avancée sur le plan de relance américain pèse également sur le moral des intervenants, même si les discussions devraient se poursuivre cette fin de semaine.



A la mi-séance, le CAC40 recule de 0.55% à 4827 points et Wall-Street est attendue en légère baisse de 0.1%.



Sur le front de valeurs, Schneider Electric, Pernod Ricard et STM progressent respectivement de 3.2%, 3.1% et 1.2% après leurs publications trimestrielles, tandis qu’Unibail et Dassault Systèmes cèdent 4.2% et 3.2%.



Au niveau de la macroéconomie, les opérateurs prendront connaissance des inscriptions hebdomadaires au chômage à 14h30, anticipées à 860K puis des ventes de logements existants à 16h (consensus 6.2M).



Techniquement, la tendance demeure baissière en données horaires sous les 4895 points. La première cible fixée à 4810 points a été atteinte, mais le mouvement pourrait s’intensifier en direction des 4770 points puis 4730 points, borne basse d’un gap laissé ouvert fin septembre.

