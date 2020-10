Nouveaux dégagements en Europe Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 5000 PTS

Objectif de cours : 4840 PTS

La persistance des craintes sanitaires, avec les nouvelles mesures de restriction mises progressivement en place en Europe, pèsent sur la tendance aujourd'hui, d'autant plus en l'absence de réelle avancée sur le plan de soutien américain.

Malgré les espoirs de la présidente de la Chambre des Représentants, Nancy Pelosi, de parvenir à un compromis, selon le journal Washington Post, le président républicain du Sénat, Mitch McConnell, aurait conseillé de ne pas conclure un accord avant les élections.

L'indice CAC40 accroît ses pertes depuis l'ouverture et s'inscrit désormais en forte baisse de 1.26% à 4867 points.

Wall-Street devrait quant à elle ouvrir en repli de 0.3%.



Du côté des statistiques, seuls les stocks pétroliers sont attendus à 16h30, avant le Livre Beige de la Fed à 20h.



En données horaires, la configuration se dégrade. En l'absence de réaction positive dans la zone de cours actuelle, on pourra s'attendre à une poursuite des dégagements en direction des 4840 points puis 4810 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020

