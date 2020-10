Nouvelle séance de baisse à Paris Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 4895 PTS

Objectif de cours : 4810 PTS

La crise sanitaire et les tergiversations au tour du plan de relance américain ont une nouvelle fois pesé sur la tendance hier en Europe, à l'image du CAC40 qui a terminé en forte baisse de 1.53% à 4853 points, avec notamment le repli des valeurs industrielles et des cycliques.

Les opérateurs gardent les yeux rivés sur les négociations entre les démocrates et les républicains, mais aussi sur les publications d'entreprises accueillies de manière contrastée.



Indécis une grande partie de la séance, les indices américains ont finalement terminé en légère baisse, dans un contexte de prudence à l'approche de la présidentielle américaine. Le Dow Jones a clôturé en repli de 0.35% à 28210 points, le S&P500 a perdu 0.22% à 3435 points et le Nasdaq100 0.11%.



Aujourd'hui, dans l'attente de quelques statistiques américaines (inscriptions hebdomadaires au chômage et ventes de logements existants), le CAC40 devrait subir de nouveaux dégagements, avec un repli initial de 0.5%.



En données horaires, un biais baissier reste privilégié sous les 4895 points, avec les 4810 points comme premier objectif. Cette zone de cours devra contenir les velléités baissière sous peine d'une poursuite du mouvement en direction des 4770 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020

Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.