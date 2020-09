Proche de l'équilibre pour les quatre sorcières Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5000 PTS/ 5087 PTS

Après une incursion sous les 5000 points hier matin, la bourse de Paris a peu à peu réduit ses pertes, malgré des statistiques américaines sous les attentes.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties à 860K contre 825K attendu, les permis de construire et les mises en chantier, à respectivement 1.47M et 1.42M (consensus 1.51M et 1.47M). Quant à l'indice PhillyFed, il était conforme aux anticipations à 15.

A la clôture, le CAC40 cédait 0.69% à 5039 points. A la veille des quatre sorcières, les indices américains ont très nettement redressé la barre, en dépit du repli marqué des technologiques. Le Dow Jones a clôturé en baisse de 0.47% à 27901 points, le S&P500 a perdu 0.84% à 3357 points et le Nasdaq100 1.48%.



Avant l'expiration des contrats futures, options sur indices et actions, le CAC40 devrait ouvrir non loin de l'équilibre.



Graphiquement, toujours pas de changement, il faudra attendre la sortie des 5000/5087 points pour renouer avec une dynamique affirmée.

