Retour de l'aversion au risque

Le regain d'inquiétudes au sujet de la pandémie engendre de violents dégagements sur tous les secteurs, la redrudescence du nombre de contaminations en Europe laissant craindre un reconfinement au moins partiel et un impact marqué sur l'économie.

Après l'Israël qui a imposé un nouveau confinement, c'est le Royaume-Uni qui a relevé le niveau d'alerte face à l'explosion du nombre de nouveau cas, envisageant en dernier ressort de reconfiner la population. La France, l'Espagne ou les Pays-Bas sont également sévèrement touchés.

L'aversion au risque a donc brusquement resurgi malgré les récentes annonces de soutien des banques centrales. Techniquement, le CAC40 revient à grande vitesse sur la borne basse d'un large bandeaux qui perdure depuis juin, dans la zone des 4780 points. Ce niveau devra engendrer une réaction positive sous peine d'une correction plus marquée en direction des 4675 points puis 4540 points, borne basse d'un gap laissé ouvert le 26 mai dernier.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.