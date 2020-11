Un biais haussier après l'assouplissement du confinement 25/11/2020 | 08:00 Laurent Polsinelli 25/11/2020 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 25/11/2020 | 08:00

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5535 PTS/ 5575 PTS

Portée par les valeurs cycliques et les anticipations d’un assouplissement des mesures de restriction dans certains pays européens, la bourse de Paris a terminé en hausse de 1.1% à 5552 points hier, un plus haut depuis le 27 février dernier.

Malgré des statistiques américaines inférieures aux attentes (indice manufacturier de Richmond à 15 et indice du Conference Board à 96.1 contre 101.4 le mois dernier), les indices américains ont également clôturé dans le vert, à la faveur de la bonne orientation des valeurs cycliques, la tendance restant soutenue comme la veille par le feu vert de D. Trump au lancement du processus de transition vers une administration Biden et la nomination de Janet Yellen comme future Secrétaire US au Trésor. Le Dow Jones a terminé en hausse de 1.54% à 30046 points, établissant ainsi un nouveau record historique en clôture, tout comme le S&P500 qui ’est adjugé 1.62% à 3635 points. Le Nasdaq100 a gagné 1.46%. Ce matin, le CAC40 est attendu en légère hausse de 0.2%, alors que le Président a assoupli les mesures de confinement, évoquant que le pic de la seconde vague était derrière nous.



Graphiquement, le CAC40 conserve une dynamique positive en données horaires au-dessus des 5536 points, borne basse du gap laissé ouvert hier, correspondant par ailleurs à la moyenne mobile à 20 heures. Au-dessus de ce niveau, les 5600 points restent en ligne de mire.

Une rechute sous les 5536 points militerait au contraire pour quelques prises de bénéfices en direction des 5517/5490 points dans un premier temps.

© Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 CARREFOUR 13.88 2.32% VEOLIA ENVIRONNEMENT 19.16 1.91% ALSTOM 43.68 1.89% L'ORÉAL 301.3 1.82% ORANGE 10.48 1.55% BOUYGUES 33.64 -1.61% SAINT-GOBAIN 39.88 -1.75% TOTAL SE 37.45 -1.87% AIRBUS SE 91.6 -2.03% RENAULT 33.675 -2.05% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.