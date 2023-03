Un peu de répit en attendant la Fed 21/03/2023 | 08:00 Laurent Polsinelli 21/03/2023 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 6796 PTS

Objectif de cours : 7100 PTS

Après un début de séance nettement baissier hier, dans le sillage des valeurs bancaires, le calme est rapidement revenu et les indices ont repris de la hauteur, portés par des achats à bon compte, les mesures de soutien des banquiers centraux et le rachat de Crédit Suisse par UBS.

Le CAC40 a ainsi terminé en hausse de 1.27% à 7013 points, après un plus bas à 6796 points dans les premiers échanges.



Du côté des valeurs, Thalès a engrangé 3.73%, Axa 2.46%, Air Liquide 2.21%, LVMH 2.18% et Unibail 2% tandis qu'Eurofins a perdu 1.11%, Société Générale 0.83% et Alstom 0.59%. Outre-Atlantique, le soulagement se fait sentir aussi, en attendant le verdict de la Fed sur les taux mercredi. Le Dow Jones a clôturé en hausse de 1.2% à 32244 points, le S&P500 a gagné 0.89% à 3951 points et le Nasdaq100 0.34%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait poursuivre sur sa lancée et ouvrir en hausse de 0.9%. Le débordement des 7050 points serait de bon augure pour une poursuite du rebond en direction des 7100 points voire 7140/7170 points par extension. Sur le plan macroéconomique, l'indice Zew allemand sera publié à 11h puis les ventes de logements existants aux Etats-Unis à 15h.





Palmarès BNP PARIBAS 54.97 4.59% AXA 27.57 3.61% SAINT-GOBAIN 53.3 3.56% ALSTOM 24.61 3.53% ARCELORMITTAL 26.13 3.49% HERMÈS INTERNATIONAL 1759.5 -0.03% TELEPERFORMANCE SE 222.9 -0.04% L'ORÉAL 386.05 -0.23%