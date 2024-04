Les places européennes reprennent de la hauteur aujourd’hui, dans le sillage de Wall Street hier et de la perspective d’une prochaine baisse de taux en Europe.

Le CAC40 gagne actuellement 0.93% à 8098 points et le S&P500 recule de 0.1% en préouverture, en attendant les premiers résultats des banques américaines et la publication à 14h30 des prix à l’importation.

Autre statistique au programme, l’indice de confiance du Michigan sera dévoilé à 16h.



JPMorgan, Citigroup et Wells Fargo publieront notamment leurs résultats avant l'ouverture de New York.



Graphiquement, la volatilité devrait perdurer avec les publications de sociétés. De nouveaux plus hauts journaliers militerait pour une poursuite du rebond en cours en direction des 8145 points voire 8190 points par extension. Dans le cas contraire, on pourra s'attendre au comblement du gap ouvert ce matin.