En l'absence de publication macroéconomique majeure et dans l'attente des réunions de plusieurs banques centrales dont la fed demain, le CAC40 a consolidé sans intensité et malgré la bonne orientation de Wall Street.

L'indice parisien a clôturé en baisse de 0.2% à 8148 points hier.



Sur le front des valeurs, Thalès a gagné 1.33%, Unibail 1.29%, Dassault Systèmes 1% et Bouygues 0.91% tandis que Téléperformance a cédé 2.43%, Pernod Ricard 1.65% et Veolia 1.09%.



Les indices américains ont quant à eux gagné du terrain, dans le sillage des valeurs technologiques, avec notamment Alphabet (+4.6%) et Tesla (+6.25%).

Le Dow Jones s'est adjugé 0.2% à 38790 points, le S&P500 a progressé de 0.63% à 5149 points et le Nasdaq100 de 0.99%.



Le CAC40 devra néanmoins ouvrir en baisse de 0.1% ce matin, en attendant l'indice Zew en Allemagne à 11h, les permis de construire et les mises en chantier aux Etats-Unis à 13h30.



Graphiquement, le CAC40 montre quelques signes d'essoufflement. L'enfoncement des plus bas de la veille militerait pour une poursuite des dégagements en direction des 8100/8058 points.