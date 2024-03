En attendant le Livre beige de de la Fed, l’intervention de Jerome Powell demain et la décision de la BCE sur les taux jeudi, le CAC40 repart à la baisse aujourd’hui, dans le sillage de Wall Street.

Le luxe et l’automobile pèsent notamment sur la tendance. Alstom cède 2.4%, Eurofins 2.1%, Renault 1.8%, Kering 1.5% et LVMH 1.4%

A l’opposé, Thalès bondit de 8%, Engie progresse de 1.7% et Essilor de 1.3%.



Au niveau des statistiques, l’indice Final PMI services était légèrement au-dessus des attentes en zone euro à 50.2 (50 précédemment) et l’indice des prix à la production recule de 0.9% (-0.8% le mois dernier).

Outre-Atlantique, l’ISM services sera publié à 16h ainsi que les commandes industrielles.



Le CAC40 perd actuellement 0.19% à 7941 points et le S&P500 cède encore 0.4% en préouverture.

En données horaires, l’indécision perdure au sein du range 7900/7977 points. On continuera de surveiller la sortie de cette zone pour agir.