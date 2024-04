Le CAC40 a ouvert en territoire positif ce matin, dans le sillage de quelques bons résultats d'entreprise et ce, malgré le repli de Wall Street hier. L'indice parisien progresse actuellement de 0.36% à 8010 points et le S&P500 grappille pour le moment 0.1% en préouverture.



Edenred gagne 3.7%, Schneider Electric 3.1%, Legrand 1.7% et Veolia 1.6% tandis que Thalès cède 2.4%, Total 1%, Sanofi 0.6% et Cap Gemini 0.4%.



Du côté des statistiques, les inscriptions hebdomadaires au chômage et l'indice PhillyFed seront publiés à 14h30 puis les indicateurs avancés et les ventes de logements existants à 16h.

En données horaires, l'indécision perdure. A très court terme, on surveillera la sortie des 7974/8060 points pour agir.