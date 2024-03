En l’absence de nouveau catalyseur, le CAC40 peine à trouver une réelle orientation ce matin et oscille depuis l’ouverture autour de l’équilibre. Il grappille 0.06% à 8189 points et le S&P500 gagne 0.4% en préouverture.



Sur le front des valeurs, Orange s'adjuge 1.1%, Carrefour 1%, Bouygues 0.9% et Michelin 0.7% alors que Kering perd 1.1%, Unibail 0.9%, Danone 0.8% et Total 0.7%.

Concernant les statistiques, seuls les stocks pétroliers seront publiés à 15h30. Il faudra attendre demain pour prendre connaissance des inscriptions hebdomadaires au chômage, du PIB US et de l’indice du Michigan, avant l’indice Core PCE vendredi tandis que les marchés seront fermés.

Graphiquement, la consolidation horizontale perdure et il faudra attendre la sortie des 8102/8229 points pour plus de visibilité.